Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 05:16
Antalya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
  • Antalya Gazipaşa'da Batuhan A. yönetimindeki otomobil, 70 yaşındaki Mustafa Yalçın'a çarptı.
  • Yalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
  • Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da Gazipaşa ilçesinde D-400 Karayolu üzerinde Ekmel Mahallesi yakınlarında, Batuhan A. idaresindeki 42 BZA 88 plakalı Toyota marka otomobil, Mustafa Yalçın (70) isimli yaşlı adama çarptı.

YAŞLI ADAM KAZADA CAN VERDİ

112 Acil çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yalçın'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

