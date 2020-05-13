Antalya'da otomobilin üstünde mangal yaktı

Otomobilin tavanını keserek tahtadan teras yapan şahıs, araçta mangal yakarak sokak sokak tur attı.

Antalya'da otomobil aksesuarı işi yapan Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kestirip, aracın içini havuz haline getirmişti.

Caddelerde dolaşan Tokmak'ın aracı, polis ekipleri tarafından otoparka çekilerek şahsa 2 bin 500 liralık para cezası uygulanmıştı.

TAHTADAN TERAS YAPTI

Murat Tokmak, daha sonra aynı model başka otomobili satın alarak, aracın tavanını kesip, bu bölüme tahtadan 'teras' yaptı.

Bagaj kısmına ise mangal monte eden Tokmak, araçta bazı düzenlemeler yaptı.

OTOMOBİLDE MANGAL YAKTI

Aracın üzerindeki terasa 2 kişi çıkarken, bagaja monte edilen mangalda etleri pişiren Tokmak, trafiğe çıktı.

Araçla yaklaşık 10 dakika cadde ve sokaklarda tur atıldı.

"POLİSLERİN BU ARACI DA ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Murat Tokmak, koronavirüs tedbirleri nedeniyle piknik yapamadıklarını, bu nedenle böyle bir çözüm ürettiklerini belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar saatine yakın bu organizasyonu yaptıklarını belirten Tokmak, “Geçen seferki aracımızı çok üzülerek polislere teslim ettik. Biz de bu projemiz için yeni bir araç aldık. Bu konsepti bir piknik havasında olması ve video çekip sosyal medya hesabımızda yayınlamak için yaptık. Polislerin bu aracımızı da alacaklarını düşünüyoruz. Sonraki projemiz de sokakta yaşayan insanlara aynı şekilde gezerek köfte ekmek dağıtacağız." dedi.