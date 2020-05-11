Antalya'da parkta bayılan adam hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri ilk başta nabız alamadıkları adamın başında toplanan vatandaşlar, ölüp ölmediği konusunda ilginç bir diyaloğa girdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi içerisinde bulunan parkta takılı bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, isminin Hacı Ali (52) olduğu tespit edilen kişiden ilk önce nabız alamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, kısa süre sonra Ali’nin nabzının tekrar attığını fark etti. Bunun üzerine sedyeyle ambulansla alınan Ali, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler gelmeden önce iki vatandaşın Haci Ali’nin başında ölüp ölmediği konusunda yorumlarda bulunması ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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ÖLÜ MÜ DİRİ Mİ TARTIŞMASI

Konuşmaları sırasında cep telefonuyla çekimi sürdüren ikiliden birisi, “Telefonu da burada. Yok ölü değil, galiba ya” derken, diğeri kişi ise, “Yok ölü, gidik abi bu adam.” dedi.