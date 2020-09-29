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    Antalya'da patenci kızların tehlikeli yolculuğu

    Antalya’da patenci genç kızların bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte tehlikeli anlar oluşturması ve sürücüyle yaptığı pazarlık kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 12:25
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 12:25
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    Antalya'da patenci kızların tehlikeli yolculuğu

    Antalya trafiğinin en yoğun olduğu ve şehirlerarası ulaşımın sağlandığı Antalya bulvarında seyir halinde olan kamyonetin arkasına tutunan 2 patenci genç kız tehlike oluşturdu.

    "ANNEM AĞZIMA SI..."

    Kamyonetin durmasıyla görüntülendiklerini fark eden kızlar, "Ağabey çekme, annem ağzımıza sıç..." deyip, görüntü çeken kişinin aracına tutunmak için izin istedi.

    Gençlerin tehlikeli paten oyunu başka araçlarla devam etti.

    Antalya'da patenci kızların tehlikeli yolculuğu VİDEO

    Antalya da patenci kızların tehlikeli yolculuğu #1

    Antalya da patenci kızların tehlikeli yolculuğu #2



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