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Antalya'da patenci kızların tehlikeli yolculuğu

Antalya'da patenci kızların tehlikeli yolculuğu

Antalya’da patenci genç kızların bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte tehlikeli anlar oluşturması ve sürücüyle yaptığı pazarlık kameraya yansıdı.