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    Antalya'da Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek

    Antalya'da Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek

    Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açılacak.
    • 16.04.2022 - 04:40
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Antalya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığı, ayrıca ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

    Açıklamanın devamında, "Sebze-meyvecilik ve seracılık faaliyetlerinin de yoğun olarak yapıldığı şehir, tarımsal, ticari, turistik ve kültürel bakımdan ülkemizin önemli merkezleri arasındadır." ifadeleri kullanıldı.

    Antalya'da Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek - Video

    Antalya'nın ulaşım ihtiyacına büyük destek verecek

    AA'nın haberine göre, Antalya'nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek kara yolu yatırımlarının öneminin arttığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda Phaselis Tüneli'nin inşa edildiği bildirildi.

    Açıklamada, Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan tünelin 1292 metrelik çift tüpten oluştuğu bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

    Antalya da Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek #1

    "Yıllık 20 milyon lira tasarruf sağlanacak

    "Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı. Tünel projesiyle bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi. Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünelle zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1842 ton azaltılacak."

    Tünelin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılması bekleniyor.

    Antalya da Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek #2

    Antalya da Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek #3


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