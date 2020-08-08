Antalya’da polis iki genci boğulmak üzereyken kurtardı

Dalgalı denizde açılan ve geri dönemeyen gençleri, evinden şortuyla koşan polis, balıkçı teknesinden yardım alarak kurtarırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki genç, sabah erken saatlerde denize girmek için Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki Koru sahiline geldi.

Onur Bal ve Hüseyin Aksoy isimli gençler, üzerlerini kıyıda çıkarıp dalgalı ve kayalıklarla dolu denize açıldı.

Bir süre denizde yüzen gençlerden Onur Bal’ın ayağına kramp girdi.

İP VE HORTUMLA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Kayalıklardan karaya çıkmak isterken ayağından yara alan Onur Bal’ı dalgalar tekrar içeriye çekti. Arkadaşını yalnız bırakmayan Hüseyin Aksoy, bağırarak çevreden yardım istedi. Sahildeki vatandaşlar bir yandan polisi aradı, diğer yandan ip ve hortum uzatarak denizde mahsur kalan gençleri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Antalya’da dalgalı denizde açılıp dönemeyen gençler kurtarıldı İZLE

MESAİSİ BAŞLAMAYAN POLİS DESTEK TALEBİNİ DUYUP YARDIMA KOŞTU

Henüz mesaisi başlamayan polis Mehmet Çetinçelik, polis ekiplerinin Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan destek istediğini duydu. Alanya’dan gelecek sahil güvenliğin zamanında yetişemeyeceğini düşünen Çetinçelik, şort ve atletiyle evinden çıkarak balıkçı limanına geldi. Merve 3 adlı balıkçı teknesinin sahibi Şaban Aman ile birlikte şiddetli dalgaya rağmen denize açılan polis Çetinçelik, zamanında gençlere yetişmeyi başardı.

Gençleri tekneye alan Çetinçelik ve Aman, Gazipaşa Yat Limanı’na yanaştı.

“ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞANMADAN ULAŞTIK”

Yaşananları anlatan polis Çetinçelik, “Anonsu duyunca hemen limana koştum. Karşıma ilk çıkan tekneci Saban Aman’a durumu anlattım ve ricada bulundum. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı ve hemen harekete geçtik. Çok şükür üzücü bir olay olmadan gençlere ulaşmayı başardık. Kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

AYAĞINA KRAMP GİRİNCE ÇIKAMADI

Hastane götürülen ve muayene ettirilen gençlerden Onur Bal, ayağına kramp girdiğini, çıkmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Bal, “Dalga bizi içine çekti. İki kez kıyıya çıkmaya çalıştık. Sonuncusunda ayağımı kayaya çarptım. Ayağım ve vücudumun bazı yerleri kanadı. Şoka girmişim, daha sonra ayağıma kramp girdi. Tekne yarım saat daha geç kalsaydı boğulurduk. Bizi kurtarmaya gelen polis Mehmet ağabeye, tekneci Şaban ağabeye ve sağlıkçılara ve herkese teşekkür ederim.” dedi.