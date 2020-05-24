Dur ihtarına uymayarak kaçan hurdacı, polis araçlarına çarparak yakalanırken, “Ehliyetim yoktu. Pişmanım" dedi.

Salgınla mücadele kapsamında Arife gününde başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle emniyet güçleri denetimleri sıklaştırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 07 AHE 273 plakalı kamyonetiyle hurda toplamaya çıkan Tugay İmamoğlu, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

POLİS ARAÇLARINA ÇARPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Yaklaşık 5 kilometre kaçan İmamoğlu, iki polis aracına çarptıktan sonra durdu.

Polis araçlarında hasara neden olan Tugay İmamoğlu, kamyonetten indikten sonra da yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan hurdacı yakalandı

"EHLİYETİM YOKTU, PİŞMANIM"

Kısa sürede yakalanan İmamoğlu, polisin “Neden kaçtın? İki polis arabasına vurdun. Yazık değil mi devlete?" sorusuna “Dayı, ehliyetim yoktu. O yüzden kaçtım. Cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Pişmanım" cevabını verdi.

"BİLE BİLE YAKALANDIK"

Tugay İmamoğlu'nun beraberinde olan dini nikahlı eşi Tuğba Ç. de “Yasak olduğunu bile bile çıktık. 'Bak çıkmayalım, gezmeye gidelim' dedim ama dinlemedi. Yoldan bir amcayı da araca aldık. Polis gördü uyardı bizi, durmadık. Bile bile yakalandık. Zaten ceza yiyecektik." dedi

"NEREDEYSE POLİSLERİN ÜZERİNE ÇIKACAKTI"

Ekmek almak için Tugay İmamoğlu'nun kamyonetine binen ve büyük korku yaşayan Emin Bozdoğan (67), “Ben arabadaydım. 65 üzerinde olduğum için ekmek almak için arabasına bindim. Bana Kütükçü Köprüsü'nü sordu. Şuradan döneceksin dedim. O da gel seni de alayım dedi. Ben de bindim arabaya. Ben polislere bir şey olacak diye korktum. Ben yapma deyince bana sen karışma dedi. Polisten kaçınca 'dur', 'dur' dedim durmadı. Polislerin üzerine çıkacaktı neredeyse. 'Dur kaçma, dur' diyorum ama dinlemedi. Ben olmasaydım bu adam polisleri de ezip öldürecekti." dedi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Tugay İmamoğlu'na 'sokağa çıkma yasağını ihlal', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'devlet malına zarar vermek', 'polisin dur ihtarına uymamak'tan ceza kesileceği belirtildi.