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    Antalya'da polisten kaçan alkollü sürücüden tepki çeken sözler

    Antalya'da alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücü "İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum, bütün insanlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ne olmuş" ifadelerini kullandı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 23:47
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 00:19
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    Antalya'da polisten kaçan alkollü sürücüden tepki çeken sözler

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde devriye görevi yürüyen polis ekipleri, 07 SJ 130 plakalı aracın sürücü Mehmet C.'den (39) durmasını istedi.

    Antalya'da polisten kaçan alkollü sürücüden tepki çeken sözler - Video

    3 KİLOMETRELİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

    Sürücü ise polislerin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçtı. Bunun üzerine polisler ile araç arasında takip başladı. Sürücü yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Köroğlu Bulvarı üzerinde Yunus ekipleri tarafından durduruldu.

    202 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Yapılan alkol kontrolünde ise 202 promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı görüldü. Şahsa alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ötürü yaklaşık olarak 10 bin TL para cezası uygulandı. Şahıs daha sonra işlem yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü.

    Antalya da polisten kaçan alkollü sürücüden tepki çeken sözler #1

    "İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE SOKUYORUM, ONLAR DA BİZİM HAYATIMIZI TEHLİKEYE SOKUYOR, NE OLMUŞ"

    Alkollü şansın eli kelepçeli gazetecilere söylediği; “Çek, çek, hayırdır ya. İyi çekin. Ne oldu bir trafik kontrolü ne var yani? Alkollü olduğum için kaçtım. İnsanların hayatını tehlikeye sokuyorum. Bütün insanlar da bizim hayatımızı tehlikeye sokuyor. Ne olmuş. Gazeteci kardeş yeter artık, çekme” sözleri ise tepki çekti.

    Antalya da polisten kaçan alkollü sürücüden tepki çeken sözler #2

    Antalya da polisten kaçan alkollü sürücüden tepki çeken sözler #3

    Antalya da polisten kaçan alkollü sürücüden tepki çeken sözler #4


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