Antalya'da 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün "Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim. Sonradan gördüm. Cezam vardı, mecbur kaldım,ne yapayım" demesi tepki çekti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 sokak üzerinde meydana gelen olayda, Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde devriye görevini yürüten yunus polisleri, şüphelendikleri 07 AUT 967 plakalı aracın sürücüsünden durmasını istedi.

KAÇARKEN ARAÇTAN POŞET ATTI

Sürücü ise polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca başladı. Şahıs kaçarken yanında bulunan bir poşeti de yol kenarına attı.

Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı VİDEO



10 KİLOMETRE SONUNDA POLİS ÖNÜNÜ KESTİ

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi ile son buldu. Araçtan indirilen şahıs eline kelepçe takılarak gözaltına alındı.

15 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede şahsın isminin Umut A. (43) olduğu ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Şahsın yol kenarına attığı poşet ise polis ekipleri tarafından alındı.

POŞETTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Poşette 50 gram metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın aracı ise yunus ekipleri tarafından didik didik arandı. Yapılan aramada Ahmet Demir adına bir de sahte kimlik ele geçirildi.

10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, ARAÇ BAĞLANDI

Şahsa polis ekibine ‘dur’ ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve çeşitli suçlardan yaklaşık 10 bin TL para cezası da kesildi. Araç ise trafik polisleri tarafından bağlanarak otoparka çekildi. Şahıs ise gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

"POLİSLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLDİM"

Şahıs gazetecilerin, “Neden kaçtınız?” sorusuna ise, “Eski cezam vardı ondan kaçtım. Ben uyuşturucu atmadım. Cezamdan kaçtım. Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim. Sonradan gördüm. Mecbur kaldım. Ne yapayım?” demesi tepki çekti.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.