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    Antalya'da polisten uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın

    Antalya'da İran uyruklu iki şüphelinin kiralayıp uyuşturucu serası haline getirdikleri villaya baskın yapan polis 101 kök Hint keneviri ele geçirdi.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 00:10
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    Antalya'da polisten uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın

    Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu O.S.P. ve H.G.’nin Duacı Mahallesi’nde villa kiraladıkları, bu villada uyuşturucu maddelerden kenevir yetiştirdikleri yönünde bilgiler elde edildi.

    101 KÖK KENEVİR, ESRAR MADDESİ VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

    Belirlenen adrese yapılan operasyonda 101 kök kenevir bitkisi, daralı 1 kilo 300 gram skunk esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Olayın şüphelileri O.S.P. ve H.G. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama” ve “2313 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçlarından işlem yapılırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince şüphelilerden O.S.P. tutuklandı.

    Antalya da polisten uyuşturucu serası haline getirilen kiralık villaya baskın #1

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