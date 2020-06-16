Antalya'da protesto için yolu prefabrik evle kapattı

Konyaaltı ilçesinde bir kişi, denize yakın boş arazilere prefabrik ev kuranlara izin verdiğini öne sürdüğü belediyeyi protesto amacıyla arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola prefabrik ev koydu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu, protesto amacıyla prefabrik evle kapattı.

Yolu kapatan Arif Orhan, Konyaaltı sahil bandındaki yüksek rantlı bazı arazilere yasa dışı şekilde prefabrik evlerin konulduğunu öne sürdü.

ŞİKAYETTEN SONUÇ ALAMADI

Konyaaltı Belediyesi'nin söz konusu yapılar hakkında işlem yapmadığını ileri süren Orhan, sahile yakın tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu, protesto amacıyla prefabrik ev koyarak kapattığını söyledi. Son dönemde çoğalan tek odalı prefabrik yapıların kaldırılması için mahalle sakinleri olarak belediyeye zaman zaman sözlü şikayetlerde bulunduklarını vurgulayan Orhan, ancak sonuç alamadığını savundu.

Protesto için yolu prefabrik evle kapattı İZLE

"DİĞERLERİNE DE AYNI MUAMELE YAPILSIN"

Tapulu arazilerinin imar sorunları çözülmezken sahile yakın yerlere konteyner evler konulmasına müsaade gösterildiğini iddia eden Orhan, şunları söyledi:

"Bu duruma tepki göstermek için tapulu arazimize prefabrik ev koyduk. Belediye 'kaldırın' dedi. Devletimize olan saygımızdan dolayı kaldırma sözü verdik. Fakat yetkililerin bize karşı gözü nasıl açık ise ve yaptığımız suçsa, diğerlerine de aynı muameleyi yapsın."





24 SAAT SONRA KALDIRACAK

Polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarılan Orhan, 24 saat sonra evi kaldıracağını iletti. Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, söz konusu sahil bandında tespit edilen 6 prefabrik evden yapı kayıt belgesi olmayan 2'sinin kaldırıldığını, 3'nün belgesinin olduğunu, birisiyle ilgili de yazışmaların devam ettiğini bildirdi.