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    Antalya'da restoranda yangın

    Antalya'nın Demre ilçesinde, bir sahil restoranında çıkan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 19.07.2020 - 05:32
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    Antalya'da restoranda yangın

     

    Antalya'nın Demre ilçesinde, saat 21.30 sıralarında Beymelek Mahallesi sahilindeki Dalyan Balık Evi adlı restoranda çıktı. Mutfakta balık pişirilen yağın parlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler ahşap restoranı tamamen sardı.

    20 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi’ne ait 2 itfaiye aracı, bir su tankeri ve Finike Orman İşletme Müdürlüğü Demre Orman Bölge Şefliği’ne ait iki arazözle müdahale edildi.

    Yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

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    BELEDİYE BAŞKANINDAN ESNAFA DESTEK SÖZÜ

    Aygün Kuşakçı’ya ait balık evi, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarını, olay yerine gelen Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da takip etti.

    Başkan Kovakaya, yangın sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnafımızın yaralarını hep birlikte saracağız" dedi.

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