Haberler

İç Haber

Antalya'da Roma dönemine ait mezarlık bulundu

Antalya'da Roma dönemine ait mezarlık bulundu

Antalya'da sokak arasında ve yola bitişik bir arsada Roma dönemine ait mezarlık bulundu. İki metrelik dev lahit parçasından yola çıkan kazı ekibi 1 ay içerisinde 3 lahit ve bir de anıt mezar buldu.