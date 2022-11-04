Antalya'da Rus yatırımcıların sayısı 869 oldu

Bölgede en çok rağbet gören ilçe olan Konyaaltı'nda, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası nüfus artmaya başladı. Bu kapsamda kentte her 4 kişiden 1'inin yabancı olduğu belirlendi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, her yıl yerli ve yabancı turist tarafından yoğun rağbet görüyor.

Geçmiş yıllardan bu yana ün salan kent, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından adeta talep patlaması yaşıyor.

Öyle ki savaştan kaçan siviller, buraya yerleşerek ticarete dahi atılıyor.

4 kişiden 1'i yabancı

Bu yıl 819 yabancı yatırımcının şirket kurduğu, ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısının 178 bine ulaştığı kentte, 130 ülkeden 20 bin 872 sigortalı çalışan bulunuyor.

DHA'nın aktarımına göre; Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı nüfusu artan Konyaaltı ilçesinde yaşayan 4 kişiden 1'i ise yabancı.

İkamet izni verilenler arasında Rusya ilk sırada

Vali Ersin Yazıcı, geçen ay düzenlediği basın toplantısında ikamet izni verilenler arasında 50 bin kişi ile Rusların ilk sırada yer aldığını belirtti.

Yazıcı aynı zamanda Rusları, 22 bin 673 kişi ile Kazakistan, 18 bin 495 kişi ile Ukrayna, 11 bin 500 kişi ile Kırgız ve 11 bin 300 kişi ile İranlı'ların izlediğini açıkladı.

Yabancıya konut satışı 14 bin 656

Konut fiyatlarının da arttığı kentte, bazı mahallelerde kiralık ev bulma sorunu da yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı itibarıyla Antalya'da satışı yapılan 55 bin 66 konutun, 14 bin 656'sını yabancılar satın aldı.

İlçedeki yabancı popülasyonu konut fiyatlarını olumsuz etkiledi. Konut sıkıntısının yaşandığı ilçede kiralık ev fiyatları aylık 50 bin liraya kadar yükseldi.

Toplam 3 bin 386 yabancı şirket yatırım yaptı

Antalya'ya yabancı şirketler tarafından toplam 3 bin 386 yatırım yapıldı. Ülkeler arasında 869 şirketle Rusya ilk sırada, ardından 692 şirketle Almanya, 614 şirketle İran, 263 şirketle Azerbaycan, 223 şirketle Ukrayna ve Hollanda, 198 şirketle Suudi Arabistan, 188 şirketle İngiltere, 176 şirketle Kazakistan ve 163 şirketle Fransa yer aldı.

Sektörel dağılımı

Yabancıların kurduğu şirketlerin sektörel dağılımında bilişim, gayrimenkul faaliyetleri, tarımsal ürünlerin ticareti, seyahat acentesi-tur operatörü, uzmanlaşmış destek hizmetleri, inşaat faaliyetleri, restoran- yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri ilk sıralarda yer aldı.

Yabancılarla evlilik sayısı bu yıl 130 oldu

Bu durum evlilikleri de etkiledi. Konyaaltı ilçesinde bu yıl yabancılarla 130 evlilik gerçekleştirildi.

46 Rus, 14 Ukraynalı kadın, 2 Rus, 4 Ukraynalı erkek nikah kıydı.

Yabancı gelin ve damadın 22 evlilik yaptığı ilçede Rus ve Ukraynalı 3 çift hayatlarını birleştirdi.

"Konyaaltı'na yerleşen yabancı sayısı yaklaşık 30 bin"

Nüfusu 2021 yılına göre 199 bin 609 olan ilçede yabancı yoğunluğunu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şu sözlerle anlattı:

"Yaptığımız incelemeye göre, ikamet alıp Konyaaltı'na yerleşen, oturan yabancı sayısı yaklaşık 30 bin. Bunun üzerine vatandaşlık hakkı kazanıp da şu anda Konyaaltı'nda oturmaya devam eden ama bugün artık Türk vatandaşı olan kişileri de eklediğimizde bu sayının 50 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Yani Konyaaltı'nda sokakta gördüğünüz hemen hemen 4 kişiden 1'i yabancı."

"Yabancıyım ama kendimi Türk gibi görüyorum"

İlçede yaşayan İrina Zernina, "Ben 15 senedir Konyaaltı'nda yaşıyorum. Yabancıyım ama kendimi Türk gibi görüyorum. Son dönemde gelenlere sosyal medya aracılığıyla yardım etmeye çalışıyoruz. Okul, kreş, yemek, mağaza gibi konularda birbirimizle yardımlaşıyoruz. Yeni gelenlerin entegre olmasına, Antalya'da, Konyaaltı'nda kaliteli hayat yaşanmasına yardımcı oluyoruz." dedi.

"İlk defa talep mevcut konut sayısından fazla"

Gayrimenkul firması ortaklarından Sergiy Volchenkov ise Konyaaltı'nda 20 yıldır yaşadığını belitti.

Yabancıların Antalya'da, Türkiye'de gayrimenkul alımında yardımcı olduklarını anlatan Volchenkov, "Son zamanlarda büyük talep oluştu. Rusya, Ukrayna, farklı ülkelerden Antalya için talep patlaması yaşanıyor. İlk defa talep mevcut konut sayısından fazla. Müşterilerimize konut bulmakta zorlanıyoruz. Konyaaltı, denize, plajlara ulaşım kolaylığı nedeniyle ilgi çekiyor. Deniz ve dağın arasında çok güzel bölge, o nedenle seviliyor. İnsanlar sahilde yürüyüp, denize yüzmek için ulaşım sorunu yaşamıyor." diye konuştu.

"Savaştan sonra Antalya'ya Rus dili konuşan çok kişi geldi"

Yatırım danışmanlığı firması kurucusu Nadezda Pelit, "20 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Savaştan sonra Antalya'ya Rus dili konuşan çok kişi geldi. Antalya'da yatırım potansiyelini gördüğümüz için kurduğumuz şirket aracılığıyla yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Rusça konuşulan ülkelerden girişimcilerin Antalya'da yatırımlarını değerlendirmesine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

















