Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşandı.

Yurt genelinde kış aylarına girilmesiyle birlikte Doğu'da kar etkili olurken, Güney'de ise yağışlar sürüyor.

Antalya'da da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir çok evi su bastı, araçlar zarar gördü. Kumluca ve Finike ilçelerinde etkisini gösteren sağanak sele döndü.

Yağış köprüleri yıktı

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.





Evlerinde mahsur kalanlar var

Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Antalya'da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü - Video







Seralar da zarar gördü

İHA'nın haberine göre, özellikle Sarıcasu bölgesinin selden etkilendiği, yolların yamaçlardan inen hafriyatlarla dolduğu belirtilirken, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seraların da büyük zarar gördüğü bilgisi geliyor.





Vatandaşlara uyarılar yapıldı

İlçe merkezinde yapılan anonslarla vatandaşlar da dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Kumluca ve Finike de şu ana kadar kayıp ya da can kaybı olmadığı bildirildi.

Okullar 1 gün tatil edildi

Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.





