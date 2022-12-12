Petrol
76.65
0.72%
Euro
19.6098
-0.13%
Dolar
18.6424
0.01%
Altın
1.071
-0.41%
Borsa
5005
0.00%
Bitcoin
320.453
-1.47%
BTXN Coin
5.04
3.27%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C
    Antalya'da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü

    Antalya'da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü

    Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşandı.
    • 12.12.2022 - 05:18
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 06:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yurt genelinde kış aylarına girilmesiyle birlikte Doğu'da kar etkili olurken, Güney'de ise yağışlar sürüyor.

    Antalya'da da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir çok evi su bastı, araçlar zarar gördü. Kumluca ve Finike ilçelerinde etkisini gösteren sağanak sele döndü.

    Yağış köprüleri yıktı

    Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.

    Antalya da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü #1

    Evlerinde mahsur kalanlar var

    Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

    Antalya'da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü - Video

    Antalya da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü #2

    Seralar da zarar gördü

    İHA'nın haberine göre, özellikle Sarıcasu bölgesinin selden etkilendiği, yolların yamaçlardan inen hafriyatlarla dolduğu belirtilirken, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seraların da büyük zarar gördüğü bilgisi geliyor.

    Antalya da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü #3

    Vatandaşlara uyarılar yapıldı

    İlçe merkezinde yapılan anonslarla vatandaşlar da dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Kumluca ve Finike de şu ana kadar kayıp ya da can kaybı olmadığı bildirildi.

    Okullar 1 gün tatil edildi

    Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

    Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.

    Antalya da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü #4

    Antalya da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü #5

    Antalya da sağanak: Evleri su bastı, araçlar zarar gördü #6


    Beşiktaş hazırlık maçında Westerlo'yu 1-0 yendi
    Futbol

    Beşiktaş hazırlık maçında Westerlo'yu 1-0 yendi

    Sakarya’da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü
    3. Sayfa

    Sakarya’da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir