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    Antalya'da sahil turistlere kaldı

    Konyaaltı Sahili, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de turistlerle doldu.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 13:24
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    Antalya'da sahil turistlere kaldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de Antalya'da sessizlik hakim oldu.

    Cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri dışarıdaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

    SADECE TURİSTLER DENİZİN KEYFİNİ SÜRDÜ

    Kentte hava sıcaklığı 24 dereceye nem oranı yüzde 70'e ulaşınca, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tam kapanmadan muaf turistler ise soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

    Sahile gelen turistler güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkarttı.

    DENİZ SICAKLIĞI 18 DERECEYE YÜKSELDİ

    Çocuklar sıcaklığı 18 derece olan denize anne ve babaları ile girerken, kimi de kumlara uzanarak güneşlendi.

    Antalya'da sahil turistlere kaldı VİDEO

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