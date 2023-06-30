Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu
DHA

Turizm kenti Antalya, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin de akın ettiği kentte, sahiller dolup taştı.

Tatilin keyfini çıkarıyorlar

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, bayramın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı.

Konyaaltı Sahili'ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu

Trafik de yoğun...

Tatilcilerin bazıları yüzerken, bazıları ise denizde kano yaptı.

Güneşlenenlerin yanı sıra sahil bandında araç yoğunluğu da gözlendi.

Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu

Kemer'deki oteller doldu

49 bin 383 nüfuslu ilçesindeki oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Turistlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede nüfus, 200 bini aştı.

Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu

Nüfusu 4 kat arttı

49 bin 383 kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu, günübirlik ziyaretçiler ile 4 kat arttı.

En çok Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan ziyaretçilerin tercih ettiği ilçede Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olası olumsuzluklara karşı denetim yapıp, önlem aldı.

Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu