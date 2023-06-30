Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu Bayramın üçüncü günü de tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkarıp, eğlendi. Kentin birçok ilçesinin nüfusu, Kurban Bayramı’nda 4-5 katına çıktı.

DHA Turizm kenti Antalya, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin de akın ettiği kentte, sahiller dolup taştı. Tatilin keyfini çıkarıyorlar Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, bayramın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı. Konyaaltı Sahili'ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Trafik de yoğun... Tatilcilerin bazıları yüzerken, bazıları ise denizde kano yaptı. Güneşlenenlerin yanı sıra sahil bandında araç yoğunluğu da gözlendi. Kemer'deki oteller doldu 49 bin 383 nüfuslu Kemer ilçesindeki oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Turistlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede nüfus, 200 bini aştı. Nüfusu 4 kat arttı 49 bin 383 kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu, günübirlik ziyaretçiler ile 4 kat arttı. En çok Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan ziyaretçilerin tercih ettiği ilçede Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olası olumsuzluklara karşı denetim yapıp, önlem aldı.