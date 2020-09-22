Antalya'da sahte cankurtaranlardan tepki çeken şaka
- İHA
- 22.09.2020 - 13:14
Antalya’nın Lara plajında meydana gelen olayda, cankurtaran kıyafeti giyen iki genç, bir anda koşarak geldikleri sahilde düdük çalarak tatilcileri uyarmaya başladı.
DENİZİ BOŞALTILAR
Gençler, denize girenlere sık aralıklarla ‘çıkın’ uyarısında bulundu. Tatilciler hızlıca denizi boşaltırken herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Bu sırada telefonla konuşan sahte cankurtaran, diğer arkadaşını da çağırıp ortadan kayboldu. Gençlerin neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu olurken, tatilciler bir süre denize girmedi.
Antalya'da sahte cankurtaranlardan tepki çeken şaka VİDEO
BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse izleyenlerin tepkisini çekti. Antalya Büyükşehir belediyesi, gençlerin sahilde görevli olmadıklarını belirterek konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.