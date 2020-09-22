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    Antalya'da sahte cankurtaranlardan tepki çeken şaka

    Antalya’da cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi, düdük çalarak sahilde yüzenleri denizden çıkardıktan sonra ortadan kayboldu.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 13:14
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    Antalya'da sahte cankurtaranlardan tepki çeken şaka

    Antalya’nın Lara plajında meydana gelen olayda, cankurtaran kıyafeti giyen iki genç, bir anda koşarak geldikleri sahilde düdük çalarak tatilcileri uyarmaya başladı.

    DENİZİ BOŞALTILAR

    Gençler, denize girenlere sık aralıklarla ‘çıkın’ uyarısında bulundu. Tatilciler hızlıca denizi boşaltırken herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı.

    Bu sırada telefonla konuşan sahte cankurtaran, diğer arkadaşını da çağırıp ortadan kayboldu. Gençlerin neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu olurken, tatilciler bir süre denize girmedi.

    Antalya'da sahte cankurtaranlardan tepki çeken şaka VİDEO

    sahte cankurtaran

    BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse izleyenlerin tepkisini çekti. Antalya Büyükşehir belediyesi, gençlerin sahilde görevli olmadıklarını belirterek konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

    sahte cankurtaran

    sahte cankurtaran

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