Antalya’da cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi, düdük çalarak sahilde yüzenleri denizden çıkardıktan sonra ortadan kayboldu.

Antalya’nın Lara plajında meydana gelen olayda, cankurtaran kıyafeti giyen iki genç, bir anda koşarak geldikleri sahilde düdük çalarak tatilcileri uyarmaya başladı.

DENİZİ BOŞALTILAR

Gençler, denize girenlere sık aralıklarla ‘çıkın’ uyarısında bulundu. Tatilciler hızlıca denizi boşaltırken herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Bu sırada telefonla konuşan sahte cankurtaran, diğer arkadaşını da çağırıp ortadan kayboldu. Gençlerin neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu olurken, tatilciler bir süre denize girmedi.

Antalya'da sahte cankurtaranlardan tepki çeken şaka VİDEO

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse izleyenlerin tepkisini çekti. Antalya Büyükşehir belediyesi, gençlerin sahilde görevli olmadıklarını belirterek konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.