Antalya'da sandığa yetişemeyen kadın için görevli devreye girdi Cücelik hastalığı nedeniyle 108 santimetre boyunda olup, sandığa yetişemeyen 25 yaşındaki genç kadın, bir görevlinin yardımı ile oyunu kullandı.

DHA

Türkiye'nin 81 ilinde bugün seçim heyecanı var...

Antalya'da da sabah 08.00'de sandık başına giden seçmen oyunu kullandı.

Akondroplazi yani cücelik hastası 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip de, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için Gülgün Nihat Ömür İlkokulu'ndaydı.

Yetişemedi

Mühür ile oy pusulasını görevlilerden alıp, kabine geçen 25 yaşındaki Şirip, çıktıktan sonra zarfını atmak istedi ancak yetişmedi.

Bir görevli, sandığı Şirip'e doğru yaklaştırıp, zarfını atmasına yardımcı oldu.

"Her vatandaş gibi oyumu kullandığım için mutluyum"

Oy kullanırken biraz zorlandığını belirten Şirip, "Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimleri için oyumu kullandım. Akondroplazi hastası olduğum için oy kullanırken biraz zorlandım. Her vatandaş gibi oyumu kullandığım için mutluyum. Devletimiz, milletimiz için en iyinin olmasını diliyorum." dedi.