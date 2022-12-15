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    Antalya'da sel felaketinden geriye yastık ve battaniye kaldı

    Antalya’da yaşanan sel felaketinde 3 çocuklu bir ailenin evi de sular altında kaldı. Çocuklarını akrabalarına gönderen Salih Uzun, geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor.
    • 15.12.2022 - 23:08
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    Antalya'da sel felaketinden geriye yastık ve battaniye kaldı

    Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde birçok ev, iş yeri ve sera sular altında kaldı.

    Evi sular altında kalan Salih Uzun, çareyi üç çocuğunu akrabasına göndermekte buldu.

    "Selden dolayı mahvolduk, gece yerde yatıyorum"

    İHA'nın haberine göre Salih Uzun, “Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. Selden dolayı mahvolduk, gece yerde yatıyorum, hiçbir şeyimiz kalmadı her şeyimiz gitti. Bu durum için yardım bekliyorum” dedi.

    Antalya da sel felaketinden geriye yastık ve battaniye kaldı #1

    Antalya da sel felaketinden geriye yastık ve battaniye kaldı #2

    Antalya da sel felaketinden geriye yastık ve battaniye kaldı #3

    Antalya da sel felaketinden geriye yastık ve battaniye kaldı #4


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