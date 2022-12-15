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Antalya'da sel felaketinden geriye yastık ve battaniye kaldı

Antalya'da sel felaketinden geriye yastık ve battaniye kaldı

Antalya’da yaşanan sel felaketinde 3 çocuklu bir ailenin evi de sular altında kaldı. Çocuklarını akrabalarına gönderen Salih Uzun, geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor.