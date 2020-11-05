Antalya'da seraları tehdit eden yangın söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek seraları tehdit eden yangın, büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi’nde, yerleşim yerleri ve sera alanlarının ortasındaki ot ve çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. Yangın yerine çok sayıda yangın söndürme arazözü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri de yönlendirildi.

SERACILAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Yangın Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediy,esi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Ekipler, evlerin zarar görmemesi için de yoğun şekilde çaba gösterdi. Yangın, bölgedeki sera üreticilerine korkulu anlar yaşattı.

BAZI SERALARIN ÖRTÜLERİ YANDI

Yaklaşık 10 dönüm otluk alanda etkili olan yangında bazı seraların plastik örtüleri yandı. Yangının çekış nedeninin belirlenmesi için Kumluca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.