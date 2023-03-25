Antalya'da sergilenen Togg'a yoğun ilgi Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u çok beğendiğini belirten Antalyalılar, bol bol fotoğraf ve video çekti.

DHA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg satışa çıktı.

Ön siparişleri alınan araçlar için farklı şehirlere deneyim merkezleri kuruldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un SUV modeli, bu kapsamda Antalya'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

Meydana getirilen Gemlik mavisi T10X modeli, yoğun ilgisi gördü.

Detaylı incelediler

Meydanı dolduranlar, aracı detaylıca inceleme fırsatı buldu. Otomobil meraklıları Togg'u çok beğendiklerini belirtip, fotoğraf ve video çekti.

"Dünya standartlarında bir araç"

Otomobili inceleyen Turgay Kara, "Mükemmel ötesi bir şey. Hatta biz ön sipariş bile verdik. Buraya geldiğini duyunca da gelip bakmak istedik. Gayet güzel ve başarılı bir çalışma olmuş" dedi.

Otomobil hakkında ilk izlenimlerinin çok güzel olduğunu belirten İzzet Toksoy, "Çok güzel bir araç olmuş. Dünya standartlarında ve diğer rakiplerle yarışacak düzeyde bir otomobil. Henüz sipariş vermedim ama sipariş vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"Son model teknoloji"

Togg'un, gayet başarılı olduğunu ifade eden Başak Günay, "Kendimi şu anda son model bir teknolojinin içerisinde gibi hissediyorum. Sürüş özelliklerini de az çok biliyorum. Gayet başarılı ve kendi üretimimiz olduğu için çok memnunum. Bir tanıdığımız sipariş verdi ama ben de ileriki dönemlerde sipariş vermeyi düşünüyorum" dedi.