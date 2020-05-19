Aşırı sıcaktan bunalan adamın başından aşağı hortumla su döküp serinlediği anlar izleyenleri gülümsetti.

Yazın gelmesiyle beraber havalar ısınırken, evlerinde kalan vatandaşlar sıcak havadan şikayetçi oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan kişiler sıcak havada serinlemek için yöntemler buldu.

BAŞINDAN AŞAĞI HORTUMLA SU DÖKTÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan İbrahim Biçer, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından bunalınca çareyi evinin balkonunda hortumla serinlemekte buldu.

Biçer, üzerinde elbiseleriyle başından aşağı hortumla su dökerken çektiği videosunu sosyal medyada paylaştı.

Antalya'da sıcaktan bunalan adam hortumla serinledi

"IRMAĞI AYAĞIMA GETİRİYORUM"

Sosyal medyada paylaşılan Biçer'in görüntüleri, izleyenleri tebessüm ettirdi ve beğenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle deniz ve ırmakta yüzmediği için aşırı sıcağa dayanamadığını belirten Biçer, "Soğuk suyu seviyorum. O zaman ne yapıyorum? Irmağı ayağıma getiriyorum." dedi.

"ANACIĞIM AÇ SUYUN TAZYİĞİNİ"

Annesine seslenen Biçer, "Anacığım, aç suyun tazyiğini, oh soğuk soğuk. Yanıyorsun Fuat abi, yanıyorsun İbrahim." diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.