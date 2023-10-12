Antalya'da silahlı kavga anı kameraya yansıdı Alanya'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Şahısların birinin diğerini ayağından vurduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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İHA

Antalya’nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Hacet Meydanı’nda gece 23.30 sıralarında yaşandı.

Tartışma sonrası kurşun yağdırdı

Hacet Meydanı’nda buluşan iki kişinin sözlü tartışması sonrası kimliği belirsiz adam, silahını çekip karşısındakine kurşun yağdırdı.

Olayda henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi ayağından yaralanırken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralı tedavi altında

Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Olay anı kamerada

Olay anı ise silah seslerini duyup kayda giren bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde bir kişinin silahıyla ateş ettiği anlar ve vurulan kişinin yaralı halde sekerek kaçmaya çalıştığı anlar kayda girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)