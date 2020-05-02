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- Antalya'da sokağa çıkan baba ve oğlu polisle tartıştı
Antalya'da sokağa çıkan baba ve oğlu polisle tartıştı
- DHA
- 02.05.2020 - 17:55
Antalya'nın Kepez ilçesinde devriye görevi yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasın rağmen H.İ.D.'nin dışarda olduğunu fark etti.
Polis ekiplerinin, H.İ.D.'yi eve girmesi için uyarması üzerine tartışma çıktı.
İŞLEM YAPAN POLİSLERİ TEHDİT ETTİ
Olayı fark edip gelen H.İ.D.'nin 13 yaşındaki oğlu H.C.D. ise babası hakkında işlem yapan polisleri cep telefonuyla kaydetti.
Polis, H.C.D.'den görüntü çekmemesini ve çektiği kaydı silmesini istedi.
Uyarılara rağmen görüntü kaydı yapmaya devam eden H.C.D., polisleri tehdit etti.
Antalya'da sokağa çıkan baba ve oğlu polisle tartıştı
BABA VE OĞLUNA 3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA KESİLDİ
Tehditler savuran 13 yaşındaki H.C.D. ise ekiplerin gözaltına almak istemesi üzerine ayağındaki terlikleri çıkarıp, koşarak kaçmaya başladı.
50 metre ileride yakalanıp gözaltına alınan H.C.D., ekip aracına alındığı sırada annesinin getirdiği terlikleri giydi.
Sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası verilen baba ve oğlu ifade için polis merkezine götürüldü.