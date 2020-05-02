Antalya'da sokağa çıkan baba ve oğlu polisle tartıştı

Antalya'da sokağa çıkan baba ve oğlu polisle tartıştı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden baba ve oğluna, 3 bin 150'şer lira para cezası kesilirken, ikili emniyet merkezine götürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde devriye görevi yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasın rağmen H.İ.D.'nin dışarda olduğunu fark etti.

Polis ekiplerinin, H.İ.D.'yi eve girmesi için uyarması üzerine tartışma çıktı.

İŞLEM YAPAN POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Olayı fark edip gelen H.İ.D.'nin 13 yaşındaki oğlu H.C.D. ise babası hakkında işlem yapan polisleri cep telefonuyla kaydetti.

Polis, H.C.D.'den görüntü çekmemesini ve çektiği kaydı silmesini istedi.

Uyarılara rağmen görüntü kaydı yapmaya devam eden H.C.D., polisleri tehdit etti.

Antalya'da sokağa çıkan baba ve oğlu polisle tartıştı

BABA VE OĞLUNA 3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA KESİLDİ

Tehditler savuran 13 yaşındaki H.C.D. ise ekiplerin gözaltına almak istemesi üzerine ayağındaki terlikleri çıkarıp, koşarak kaçmaya başladı.

50 metre ileride yakalanıp gözaltına alınan H.C.D., ekip aracına alındığı sırada annesinin getirdiği terlikleri giydi.

Sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası verilen baba ve oğlu ifade için polis merkezine götürüldü.