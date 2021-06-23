Antalya’da sokak müzisyenlerinin kaçışı
Üzerlerine gelen köpekleri fark edip arkalarına bile bakmadan kaçan sokak müzisyenlerinin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 23.06.2021 - 08:16
- Güncelleme : 23.06.2021 - 09:06
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi’nde müzik çalan müzisyenler, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark etti.
İlk etapta korkmayan müzisyenler, köpeklerin havlayarak üzerlerine doğru koşmaya başladığını görünce, müziklerini yarıda kesip arkalarına bile bakmadan kaçmaya başladı.
OTOMOBİLLE KAÇTILAR
Müzisyenler, otomobillerine binip olay yerinden uzaklaşırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Müzisyenlerin kaçışı, görüntüleri çeken vatandaşları gülme krizine soktu.
Antalya’da sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçışı VİDEO