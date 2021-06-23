Antalya’da sokak müzisyenlerinin kaçışı

Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı çalışana ihtiyacımız var

Kurdukları saadet zinciriyle 400'den fazla kişiyi 7 milyon lira dolandırdılar

AB'nin koronavirüs kurtarma fonundan İtalya'ya 191,5 milyar euro

Filipinler'de 1,2 milyon değerinde 21 kaçak lüks araç imha edildi

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