Antalya'da sokakta kaldığı için polisin kestiği ceza, Ali Çiftçi'nin hayatını değiştirdi

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen Ali Çiftçi, Ankara Valiliğinin yönlendirmesiyle, İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu.

Türkiye, Ali Çiftçi'yi, 15 gün önce Antalya'da polisin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik uygulamasında gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen kesilen ceza ile tanıdı.

ANKARA'DA İNŞAATTA İŞE BAŞLADI

Antalya'da yaşadığı olumsuzlukların ardından kendi isteğiyle Ankara'ya gönderilen ve Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince Dışkapı'daki Kimsesizler Misafirhanesine yerleştirilen Çiftçi, İŞKUR aracılığıyla Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir inşaat firmasında işe yerleştirildi.

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HER ŞEY BİTTİ DEDİĞİ AN, DEVLET ELİNİ UZATTI

Bütün parasını çaldırdığı için soğuk, açlık ve susuzluğa karşı çaresiz kaldığını ifade eden Çiftçi, tam her şey bitti dediği anda devletin yardım elinin kendisine umut kaynağı olduğunu anlattı.

Sokaklarda dolaşırken cezai işlem uygulanmasıyla hayatında olumlu bir değişimin olduğunu belirten Çiftçi, "İşsiz güçsüz bir insandım. Kalacak yerim yoktu. Devlet babanın şefkatli eli sayesinde artık bir işim, kalacak yerim oldu. Her şeyden önemlisi de bir ailem var diyebiliyorum." diye konuştu.

"ARTIK YARINLARDAN UMUTLUYUM"

Yaşadığı sıkıntıları hatırladıkça işine dört elle sarıldığını ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Antalya'daki hayatım aklıma gelince diyorum ki işimin kıymetini bileceğim, sahip çıkacağım. Yarınlardan umutluyum artık. Bundan sonraki hayatımda çalışıp çabalayacağım. İnşallah yeni bir hayat kuracağım. Ankara Valimizden Allah bin kere razı olsun."

Çiftçi, kendisine uygulanan söz konusu cezai işlemin de düzeltildiğini ve polislerle helalleştiklerini kaydetti.

ÇALIŞKAN BİR ARKADAŞIMIZ, MEMNUNUZ

Çiftçi'yi televizyonda gördüklerinde durumuna çok üzüldüklerini anlatan inşaat firmasının kamp amiri Necmettin Yılmaz, "Kendisinden çok memnunuz, çalışkan bir arkadaşımız. Geleceğe artık umutla bakıyor. Devletimizin şefkatli elleri bu şekildeki arkadaşlara ulaştıkça bizler de mutlu oluyoruz. İnşallah bundan sonrası da kendisi ve ailesi için hayırlı olur. Azmedip çalıştıkça kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.

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