Dolar
7.3856
0.6089%
Euro
8.7398
0.7109%
Altın
1935.51
-0.9335%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.875
-0.0301%
Bitcoin
87458.67
2.7318%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Antalya'da söndürülmeyen mangal ateşi ormanı yaktı

    Manavgat ilçesindeki orman yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, ormanlık alanın yanındaki tarlada yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı tespit edildi.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 18:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da söndürülmeyen mangal ateşi ormanı yaktı

     

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

    Antalya da söndürülmeyen mangal ateşi ormanı yaktı #1

    7 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Yangına  3 helikopterle havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

    Antalya da söndürülmeyen mangal ateşi ormanı yaktı #2

    YANGIN MANGAL ATEŞİNDEN ÇIKTI

    Yapılan incelemede yangının nedeninin, ormanlık alanın kenarında bulunan tarlada yakılan ve tamamen söndürülmeden bırakılan mangal ateşi olduğu tespit edildi. 
    Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tarla sahibinin, bugün hiç tarlaya gelmediğini söylediği belirtildi.

    Antalya da söndürülmeyen mangal ateşi ormanı yaktı #3

    Görüş Bildir