Antalya'da söndürülmeyen mangal ateşi ormanı yaktı

Manavgat ilçesindeki orman yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, ormanlık alanın yanındaki tarlada yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

7 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangına 3 helikopterle havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

YANGIN MANGAL ATEŞİNDEN ÇIKTI

Yapılan incelemede yangının nedeninin, ormanlık alanın kenarında bulunan tarlada yakılan ve tamamen söndürülmeden bırakılan mangal ateşi olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tarla sahibinin, bugün hiç tarlaya gelmediğini söylediği belirtildi.