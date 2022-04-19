Antalya'da spor salonu adı altında kumar oynatan işletmeye operasyon

Antalya'da kumar oynatıldığı tespit edilen spor salonu adı altındaki işletmeye 10 bin 314 lira para cezası uygulandı.

Antalya'da emniyet ekiplerinin spor salonu adı altında kumar oynatan işletmeye yaptığı baskında, çok sayıda malzemeye ve 4 bin liraya el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri, 16 Nisan Cumartesi günü yapılan operasyonda; Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Fitness Salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde spor aletlerinin orta kısmına gizlenmiş, üzeri çuha kaplı oyun masası etrafında bulunan şahısların, kurpiyer eşliğinde lüks poker pulları ile kumar oynadıklarını tespit etti.

8 kişiye adli işlem yapıldı

İHA'nın haberine göre, konu ile ilgili işletme sorumluları olan 8 şahıs hakkında ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı.

Suç delili olan 500 adet farklı renklerde poker pulu, 32 deste iskambil kağıdı ve 4 bin 150 TL paraya el konuldu.

10 bin 914 lira para cezası uygulandı

İçeride bulunan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34.Maddeye muhalefet suçundan 10 bin 914TL idari para cezası uygulandı. Fitness salonunun mühürletilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenildi.