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    Antalya'da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı

    Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Evinde yemek hazırladığı esnada evini su basan ve evde mahsur kalan engelli kadın ve yaşlı anne polis tarafından kurtarıldı.
    • 12.12.2022 - 04:45
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 04:46
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    Antalya'da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı

    Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Yükselalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında yaşayan Yeter Gezer (49) şiddetli yağışlar sonrası su basan evinde annesiyle birlikte mahsur kaldı.

    Evi su basınca mahsur kaldılar

    Yürümekte zorluk çeken Yeter Gezer, su basan evinden çıkamayacağını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yürümekte zorluk çeken kadını ve annesini tabanı suyla kaplı olan evde kanepenin üzerinde otururken buldu.

    Antalya da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı #1

    "Gerekirse seni sırtımda çıkartırım"

    Engelli kadın ve yaşlı annesini evden çıkarmak isteyen polis, itfaiyenin gelmesini beklemeden "Abla üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımdı çıkartırım" dedi, ancak kadın kabul etmedi.

    Antalya'da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı - Video

    Antalya da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı #2

    Polis engelli kadına ve annesine yardımcı oldu

    Yürümekte zorluk çeken engelli kadın ve yaşlı annesi, itfaiyenin gelmesi beklenmeden polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak ekip otosuna alındı. Anne kısa süre kaldığı ekip otosundan inip komşularına giderken Yeter Gezer, ekip otosunda bir müddet ısındıktan sonra komşularının evine yerleştirildi.

    Antalya da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı #3

    "Engelliyim içeride kaldım, çıkamayınca polisleri çağırdım"

    İHA'nın haberine göre, evde mahsur kalan engelli Yeter Gezer, “Yağmur yağıyordu ben de o anda gelmez sandım, sofrayı hazırlıyordum, anında su bastı biz de içeriye kapandık. Engelliyim içeride kaldım, çıkamayınca polisleri çağırdım.” dedi.

    Antalya da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı #4

    "Evimi bırakıp kimseye gidemem, ben evime geri döneceğim"

    Sağanak yağıştan önce eve misafir olarak annesinin geldiğini söyleyen Gezer, “Annem yağmur yağmadan misafir olarak geldi o da şaşırdı. Ortada kaldık, yalnız yaşıyorum hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gidemem, ben evime geri döneceğim. Ayaklarımda platin var, raporum var, o yüzden yürüyemiyorum ” ifadelerini kullandı.

    Antalya da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı #5

    Antalya da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı #6

    Antalya da su basan evde mahsur kalan engelli kadını ve annesini polis kurtardı #7


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