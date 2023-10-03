Antalya'da taksi şoförüne silahlı tehdit araç kamerasında Antalya'da bir taksiye müşteri olarak binen silahlı saldırgan, taksi şoförüyle arbede yaşadı. O anlar araç kamerasına yansırken, zanlı kısa süre sonra yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Antalya'da Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde taksiye binen H.E. (28), aracın şoförü Ahmet E'nin "Nereye gitmek istersiniz?" sorusuna "Devam et" karşılığını verdi. Taksi şoförünün başına silah kabzasıyla vurdu Taksi şoförünün, bir süre ilerledikten sonra sorun olup olmadığını sorduğu H.E, belindeki tabancayı çıkardı. Şüpheli, tartıştığı Ahmet E'nin başına silahın kabzasıyla vurdu. Tabanca ateş aldı Bunun üzerine aracıyla manevra yapıp H.E'nin elindeki tabancayı almak isteyen taksi şoförü, şüphelinin üzerine atladı. Yaşanan arbedede ateş alan tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanına isabet etti. Saldırgan yakalandı Araçtan inip kaçan H.E, ihbar üzerine çevrede araştırma başlatan polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı ise araç içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)