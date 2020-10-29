Antalya'da tamir için çatıya çıkan işçi, düşerek öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde fidelik tesisinin çatısına tamir için çıkan Ramazan Aytaç, 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 17 Ekim’de etkili olan dolu ve şiddetli yağışta zarar gören bir fide tesisinin çatısına tamir için çıkan Ramazan Aytaç(40), yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Aytaç, ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri tarafından Kumluca'daki özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Aytaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.