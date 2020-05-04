Antalya'da tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı

Kendisini darbettiğini belirterek, eski kocasını sırtından bıçaklayan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir süre önce ayrılan, ancak birlikte yaşamaya devam eden Mehmet G.(33) ile Seda İ.(31) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavga dönüştü.

ESKİ EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Mehmet G.'nin kendisini darbetmesine sinirlenen Seda İ., mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini sırtından bıçakladı.

Yaralanan Mehmet G., yakınları tarafından çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Seda İ. ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkilinin sürekli tartıştığı, bir süre önce de Seda İ.'nin, Mehmet G.'yi bıçakla sokakta kovaladığı ortaya çıktı.

Çiftin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlenirken Seda İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.