Petrol
94.38
2.13%
Euro
18.2857
0.62%
Dolar
18.5849
-0.06%
Altın
981
0.89%
Borsa
3923
1.11%
Bitcoin
363.593
0.49%
BTXN Coin
9.61
3.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Antalya’da tekneleri alabora olan 4 arkadaş ölümden döndü

    5 kişiyi taşıyan motorlu fiber tekne, dalga yüksekliği 1,5 metreyi bulan denizde alabora oldu. 3 kişi kayalıklarına çıkmayı başarırken, 2 kişi de ters dönen fiber tekneye tutunarak hayatta kaldı.
    • 20.10.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da tekneleri alabora olan 4 arkadaş ölümden döndü

    Antalya'da bölgesel yayın yerel bir televizyon kanalının ana haber spikeri Hazal Bozkurt (30), mimar arkadaşı Bircan Birincioğlu ve Sibel Bülbül ile 7 Ekim Cuma günü, hafta sonu tatilini geçirmek için Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'ne gitti.

    Kara ulaşımı olmayan Porto Ceneviz Koyu'nda kamp yapmaya karar veren Bozkurt ve arkadaşları, fiber motorlu tekne ile denize açılıp bölgeye ulaştı.

    Kayalıklarda mahsur kaldılar

    Bozkurt ve arkadaşları, adada yaşayan Emrah Yıldız ve Celalettin Korkmaz ile buluştu.

    Hafta sonu tatili sonrası koydan ayrılmalarının ardından fırtınaya yakalanıp tekneleri alabora olan Bozkurt ve arkadaşları, yardıma gelen tur teknesi çalışanları tarafından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarıldı.

    Antalya’da tekneleri alabora olan 4 arkadaş ölümden döndü VİDEO

    Çadırlar uçtu

    Koya gelmeden önce Meteoroloji’nin yağmur uyarısını bildiklerini anlatan Bozkurt, “Cumartesi gününü geçirdik, gece fırtına koptu. Çadırlar uçtu ve eşyalarımız ıslandı, bir şekilde atlattık. Pazar günü ateş başında eşyalarımızı kuruttuk. 2 günlük erzakla gitmiştik. Bizim getirdiğimiz erzak da adada yaşayan arkadaşlarımızın erzakı da tükendi.” dedi.

    Antalya’da tekneleri alabora olan 4 arkadaş ölümden döndü #1

    Fırtına yüzünden uyuyamadılar

    Pazar gecesini yine yağmur altında geçirdiklerini anlatan Bozkurt, şiddetli fırtına ve yağmur yüzünden uyuyamadıklarını söyledi.

    Denizin dalgalı olması yüzünden 10 Ekim sabahı yola çıkamadıklarını anlatan Hazal Bozkurt, erzak ve sularının tükendiğini, havanın da sakinlemesiyle yola çıkmaya karar verdiklerini kaydetti.

    Antalya’da tekneleri alabora olan 4 arkadaş ölümden döndü #2

    “Herkes denize düştü”

    Yaşadıklarını DHA’ya anlatan Hazal Bozkurt, şunları söyledi:

    “Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında motorlu fiber tekneye 5 kişi binip, denize açıldık. Dalga boyu 40-50 santimi buluyordu. Eşyalarımız ile 5 kişi teknede ağırdık. Koydan 1 kilometre kadar açığa çıktık ki hava tekrar bozdu. Dalgalar 1 metre 40 santimi buldu ve tekne su almaya başladı. Suyu boşaltmaya çalıştık. Emrah; 'batıyoruz' dedi ve tekne denize gömüldü. Herkes denize düştü. Tekneyi çeviremedik.

    Antalya’da tekneleri alabora olan 4 arkadaş ölümden döndü #3

    “40 dakikada yüzüp çıkabildik”

    En yakın kayalıklara yüzmeye karar verdik. 3 kişi deniz yatağına tutunup hiç durmadan yüzmeye başladık. Dalgalar da bizi karaya itti, 40 dakikada yüzüp çıkabildik. Denizdeki 2 arkadaşımıza el sallayıp, 'iyiyiz' dedik. Bircan'ın telefonunun çalışması mucizeydi. O telefonla 112'yi aradık, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ulaştık. Bize bölgeye en yakın tur teknesini gönderdiler. Yarım saatte bize ulaştılar. Önce açık denizde kalan arkadaşımızı kurtardılar.”

    Antalya’da tekneleri alabora olan 4 arkadaş ölümden döndü #4

    'Deniz suyuyla makarna pişirdik'

    Bozkurt, Ceneviz Koyu'nda suları bitince, yiyecekleri son makarnayı deniz suyu ile pişirdiklerini anlattı.

    Ceneviz Koyu kayalıklarına çıktıklarında derin bir 'oh' çektiğini söyleyen Bozkurt, “Hem koyda hem denizde ölüm ile burun buruna geldikten sonra çıktığımız kayalıklarda herkes birbirini sakinleştirdi. Ölümle burun burunaydık ve sorunu küçümsedik. Eşyalarımız alabora olan tekneden denize düştü, Bircan'ın telefonunu düşürmemesi ve çalışması bir mucizeydi. Bizi kurtarmaya gelen tekneye yüzerek gidip çıktığımda dizlerim tutmuyordu.” dedi.

    Antalya’da tekneleri alabora olan 4 arkadaş ölümden döndü #5

    'İyi yüzücü olmamız bizi kurtardı'

    Yaz aylarında aynı ekip ile Ceneviz Koyu'nda kamp yaptıklarını dile getiren Hazal Bozkurt, denizdeki dalga boyunu hesap edemediklerini söyledi.

    Meslekte 12 yılı geride bıraktığını, ilk kez ölüm tehlikesi yaşadığını anlatan Bozkurt, “Bu tarz haberleri çok sunmuştum ama o çaresizliğin tarifi yok. Kayalıklara sağ salim yüzerek ulaşmaya kilitlendim, sonrasını hiç düşünmedim. Çaresizliği tarif etmem mümkün değil. Bizi iyi yüzücü olmamız ve paniklemememiz kurtardı.” ifadelerini kullandı.


    Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayınlandı
    Gündem

    Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayınlandı

    Vatandaşın yatırımlara bakış açısı değişti
    Ekonomi

    Vatandaşın yatırımlara bakış açısı değişti

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir