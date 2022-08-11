Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti. Öte yandan Karaman Çayı'na giren tatilciler, kano ile kanyonda gezerek unutulmaz anlar yaşadı.

İstanbul'da kavrucu sıcakların ardından yağışlar etkili olurken Antalya'da ise durum farklı...

Yaz aylarıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Tatil için Antalya'ya gelen turistler, termometrelerin 31 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Kendilerini serin sulara bıraktılar

Nem oranının ise yüzde 60 olarak kaydedildiği bölgede, serinlemek isteyen vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı.

Öte yandan bazı tatilciler plaj şemsiyelerinin altında otururken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı VİDEO

Gençler doyasıya eğlendi

AA'nın aktarımına göre; sahilde oyun oynayan çocukların yanı sıra gençler de kayalıklardan denize atlayarak sıcak havanın tadını çıkardı.

Kano ile gezdiler

Aynı zamanda, denize göre sıcaklık seviyesi daha düşük olan Karaman Çayı'na girerek serinleyen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kano ile kanyonda gezerek keyifli zaman geçirdi.