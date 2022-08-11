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    Antalya'da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı

    Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti. Öte yandan Karaman Çayı'na giren tatilciler, kano ile kanyonda gezerek unutulmaz anlar yaşadı.
    • 11.08.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:12
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    Antalya'da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı

    İstanbul'da kavrucu sıcakların ardından yağışlar etkili olurken Antalya'da ise durum farklı...

    Yaz aylarıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

    Tatil için Antalya'ya gelen turistler, termometrelerin 31 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

    Kendilerini serin sulara bıraktılar

    Nem oranının ise yüzde 60 olarak kaydedildiği bölgede, serinlemek isteyen vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı.

    Öte yandan bazı tatilciler plaj şemsiyelerinin altında otururken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

    Antalya'da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı VİDEO

    Antalya da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı #1

    Gençler doyasıya eğlendi

    AA'nın aktarımına göre; sahilde oyun oynayan çocukların yanı sıra gençler de kayalıklardan denize atlayarak sıcak havanın tadını çıkardı.

    Antalya da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı #2

    Kano ile gezdiler

    Aynı zamanda, denize göre sıcaklık seviyesi daha düşük olan Karaman Çayı'na girerek serinleyen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kano ile kanyonda gezerek keyifli zaman geçirdi.

    Antalya da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı #3

    Antalya da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı #4

    Antalya da termometreler 31 dereceyi gösterdi: Sahiller doldu taştı #5


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