Antalya'da tespit edilen kaçak villa mühürlendi

Birinci derece doğal sit alanına, 48 saatte yapılan kaçak villa malzemelerinin, kayıklarla adaya getirilip raylı vinçlerle taşındığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'ndaki birinci derece doğal sit sınırları içinde korunması gereken kültür varlığı olan ve yapılaşmanın yasak olduğu Koyun Adası'nın karşısına yapılan kaçak villa, belediye ekiplerince mühürlendi.

Arazinin ise mirasçıları tarafından İstanbul'da yaşayan kişiye satıldığı belirlendi.

BEYANLA YAPI KAYIT BELGESİ ÖNCEDEN ALINDI

Bu kişi tarafından yapılaşmanın yasak olduğu, alandaki yapıya, 7 Kasım 2018 tarihinde, beyana dayalı, yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Bu yapının daha sonra 6 Nisan 2020'de noter kanalıyla M.A. adlı kişiye devredildiği belirlendi.

Koronavirüs salgını sürecinde yıkılan yapının yerine ise çelik konstrüksiyon ve ahşap balkonlu villa inşa edildiği saptandı.

48 SAATTE TAMAMLANDI

Çivi çakılmasının dahi yasak olduğu adada 48 saatte tamamlanan villanın, nasıl bu kadar kısa sürede bitirildiğinin detayları da ortaya çıktı.

Villa yapımında yaklaşık 15 kişinin çalıştığı, çelik konstrüksiyon ve ahşap malzemelerin bölgeye kayıklarla taşındığı belirlendi.

ADAYA RAYLI VİNÇ KURDULAR

Tekne bağlama rıhtımından villanın olduğu yaklaşık 30 metre yukarıya da raylı vinç sistemi yapıldığı fotoğraflarla belgelendi.

Ortaya çıkan fotoğraflarda, çalışanların adaya getirilen malzemeleri alıp, villanın olduğu noktaya raylarla kolayca taşıdığı belirlendi.

Villa yapımı ihbarını alan belediye ekiplerinin, inşaat çalışanlarını, mühürleme işleminden iki gün önce uyardığı da ortaya çıktı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Çalışma sırasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları da göz ardı edildi.

Villa yapımında görev alan çalışanların maske kullanmadığı, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı o anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Öte yandan, yapının yasal sürecin ardından yıkılacağı belirtildi.