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    • Antalya Aksu'da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi.

    Antalya Aksu'da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi.

    Antalya Aksu'da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi.
    • 07.12.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 18:22
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    Antalya Aksu'da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi.

    Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, bir ticari taksi sürücüsü ile bir kişi arasında önce tartışma ardından ise yumruklu kavga çıktı.

    Taksi sürücüsü yumruklandı

    Ticari taksi sürücüsü şahsın çok sayıda yumruk darbesine maruz kaldı.

    İHA'nın haberine göre, kavgayı olay yerinde bulunan 3 vatandaş güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya Aksu'da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi. VİDEO

    Antalya Aksu da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi. #1

    Antalya Aksu da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi. #2

    Antalya Aksu da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi. #3


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