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    Antalya'da tişörtleri katlayarak çalan hırsız kameralara yakalandı

    Evin önündeki çamaşır telinde bulunan kaliteli tişört ve sağlam çorapları çalan hırsızın görüntüleri, saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 11:54
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    Antalya'da tişörtleri katlayarak çalan hırsız kameralara yakalandı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katına hırsız girdi.

    Üzerinde şort ve tişört bulunan genç, balkonda asılı olan çamaşırların yanına gitti.

    BEĞENDİĞİ KIYAFETLERİ KATLAYARAK ALDI

    Tişörtlerden birini alıp katlayan hırsız, daha sonra beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı.

    İyi yönünü çevirdiği tişörtleri ve gözüne kestirdiği sağlam kıyafetleri toplamaya devam etti.

    Antalya'da tişörtleri katlayarak çalan hırsız kameralara yakalandı VİDEO


    Antalya da tişörtleri katlayarak çalan hırsız kameralara yakalandı #1

    5 TİŞÖRT VE ÇORAP ÇALDI

    Kokladığı çorapları da alan genç hırsız, 5 tişört ve çorapla bölgeden ayrıldı.

    Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Antalya da tişörtleri katlayarak çalan hırsız kameralara yakalandı #2

    Antalya da tişörtleri katlayarak çalan hırsız kameralara yakalandı #3

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