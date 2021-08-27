Antalya'da tişörtleri katlayarak çalan hırsız kameralara yakalandı
Evin önündeki çamaşır telinde bulunan kaliteli tişört ve sağlam çorapları çalan hırsızın görüntüleri, saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 27.08.2021 - 10:47
- Güncelleme : 27.08.2021 - 11:54
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katına hırsız girdi.
Üzerinde şort ve tişört bulunan genç, balkonda asılı olan çamaşırların yanına gitti.
BEĞENDİĞİ KIYAFETLERİ KATLAYARAK ALDI
Tişörtlerden birini alıp katlayan hırsız, daha sonra beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı.
İyi yönünü çevirdiği tişörtleri ve gözüne kestirdiği sağlam kıyafetleri toplamaya devam etti.
Antalya'da tişörtleri katlayarak çalan hırsız kameralara yakalandı VİDEO
5 TİŞÖRT VE ÇORAP ÇALDI
Kokladığı çorapları da alan genç hırsız, 5 tişört ve çorapla bölgeden ayrıldı.
Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.