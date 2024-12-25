Antalya'da Tofaş marka araç, şiddetli yağmura rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi

İHA
Antalya'da Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aşağı Işıklar kavşağında, yol kenarında bulunan iş yerinin önünde Halil İbrahim Arslaner’e ait park halindeki 07 GV 422 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, şiddetli yağmura rağmen yanmaya başladı.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış