Antalya'da toplu ulaşıma zam geldi Antalya'da ulaşıma yapılan yüzde 20'lik artışın ardından tam yolcu ücreti 9 TL 60 kuruş oldu, öğrenci fiyatı değişmedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı.

Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Öğrenci ücretlerine zam yapılmadı

Böylece 8 TL olan tam ücret 9 TL 60 kuruşa, 7 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 8 TL 40 kuruşa, aktarma ücreti 3 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretlerine ise zam yapılmadı. Diğer taraftan kararla birlikte taksimetre tarifleri de zamlandı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 10 TL, kilometre ücreti 14 TL, metre birim ücreti 1.40 TL, saat ücreti 54 TL, kısa mesafe ücreti 40 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifenin, 15 Mart sabahından itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi.

"Biz 12 TL talep ettik"

Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, şunları söyledi: