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    Antalya'da trafik denetiminde bin 511 sürücüye ceza kesildi

    Drone ve helikopter desteğiyle bin 511 aracı denetleyen trafik timleri, çeşitli ihlallerden para cezası uyguladı. Öte yandan 422 kişiye de eğitim verildi.
    • 03.08.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:22
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    Antalya'da trafik denetiminde bin 511 sürücüye ceza kesildi

    Yurt genelinde trafik timlerinin, oluşabilecek kazalara karşı aldığı tedbirler ve uygunsuz araç kullananlara yönelik cezaları sürdürülüyor.

    Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tafik düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

    Bin 511 sürücüye ceza kesildi

    Yapılan denetimler kapsamında, sürücülere 'algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli hissedilmesi için helikopter ve drone destekli uygulama yapıldı.

    Gerçekleştirilen denetimlerde, bin 511 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.

    Antalya da trafik denetiminde bin 511 sürücüye ceza kesildi #1

    422 kişiye eğitim verildi

    Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 70 araç sürücüsü ve 352 yolcu olmak üzere toplamda 422 yol kullanıcısına eğitim verildi.

    Antalya da trafik denetiminde bin 511 sürücüye ceza kesildi #2


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