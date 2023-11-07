Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Antalya'da Gazipaşa ilçesinde, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolunda, Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir eden Kadri G. idaresindeki 07 VB 010 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan yabancı uyruklu Musa İ. idaresindeki 42 NA 4876 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yaralılar tedavi altında

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 42 NA 4876 plakalı araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Yahya E.C. ile Zarife İ. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)