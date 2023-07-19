Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı
İHA

Antalya'da Akseki-İbradı karayolu Çamlıyokuş mevkiinde, Akseki yönünden İbradı yönüne seyir halindeki 07 LJU 57 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Kazayı görenler 112 acil servisi aradı. yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Serkan Kaya, Gökhan Kaya ve Adnan Güneş yaralandı.

Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı

Hayati tehlikeleri yok

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.