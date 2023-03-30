Antalya'da trafik kazası:3 yaralı Antalya'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saat 08.30 sıralarında D-400 karayolu üzerinde, Gazipaşa’dan Anamur istikametine doğru seyir halinde olan Murat Ö. (44) idaresindeki 07 MMN 33 plakalı hafif ticari araçla, Anamur’dan Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde olan Tolga G. (32) idaresindeki 07 ANN 292 plakalı motosiklet çarpıştı.

Sürücüler ve yolcu yaralandı

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Murat Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Azime Ö. ve motosiklet sürücüsü Tolga G. yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güney Jandarma Karakol Komutanlığı kazayla ilgili tahkikat başlattı.