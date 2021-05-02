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    Antalya’da otomobil üzerinde tehlikeli hareketler

    Antalya'da bir genç, seyir halindeki aracın direksiyonundan ayrılarak tavanına otururken, aynı araçta başka bir kişi ise önce sürücü koltuğuna geçti, ardından ayaklarını sarkıttı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 05:09
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 06:37
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    Antalya’da otomobil üzerinde tehlikeli hareketler

    Antalya-Korkuteli karayolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, otomobil ile seyir halinde olan bir gencin önce, sürücü koltuğundan çıkarak aracın tavanına oturduğu ve kapısını da açarak ayaklarını kapıya dayadığı görüldü.

    Bir süre bu şekilde seyahat eden aracın sürücü koltuğuna bu kez seyir halinde iken yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı geçti.

    KENDİLERİNİ VE YOLDAKİLERİ TEHLİKEYE ATTILAR

    Aracı bir süre kullanan genç, daha sonra arkadaşına uyarak ayaklarını dışarı sarkıttı. Gençlerin ölüme meydan okurcasına adeta hem kendi canlarını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı görüntüleri izleyenler adeta dehşete düştü.

    MOTOSİKLETLİ ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜLEDİ

    Gençler bununla da kalmayarak yine şehrin bir başka noktasına aynı davranışlarına devam ettiği görüldü. Dehşete düşüren anları ise aracın arkasından gelen motosikletli arkadaşları çekti.

    "AYAKTA YİNE KULLANIRIM"

    Çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve altına, “Ayakta yine kullanırım. Otomatik şoförsüz hız sabitleyici, TOFAŞ’tan daha fazlası” sözlerini yazması ve “jandarma gelirse bizi kovalamaz” demesi “pes” dedirtti.

    Öte yandan gençlerin zaman zaman direksiyonu bırakarak karşı şeride geçtiği de görüldü.

    Görüntüleri izleyenler ise duruma tepki gösterdi.

    Antalya’da otomobil üzerinde tehlikeli hareketler-Video

    Antalya’da otomobil üzerinde tehlikeli hareketler #1

    Antalya’da otomobil üzerinde tehlikeli hareketler #2

    Antalya’da otomobil üzerinde tehlikeli hareketler #3

    Antalya’da otomobil üzerinde tehlikeli hareketler #4

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