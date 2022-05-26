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    Antalya'da tur midibüsü devrildi

    Antalya Korkuteli'nde Rumen turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.
    • 26.05.2022 - 20:48
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    Antalya'da tur midibüsü devrildi

    Denizli’den Antalya istikametine giden Rumen turistlerin taşındığı Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı tur midibüsü, Fethiye– Korkuteli yolunun Esentepe mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

    19 turist ve 2 rehber yaralandı

    Kazada tur midibüsü içinde bulunan Romanya uyruklu 19 turist ile 2 rehber ve sürücü yaralandı.

    DHA'nın haberine göre yaralılardan ağır olan bir Rumen turist acil olarak Antalya’ya sevk edilirken, diğer yaralılar Korkuteli’deki hastanelerde ayakta tedaviye alındı.

    Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye- Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.

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