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    Antalya'da turistler de korona kurallarına uymuyor

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerini geçiren turistler, alışveriş için ilçe merkezine gelişlerinde minibüste taktıkları maskelerini, indikleri anda çıkarıp yollarına devam ediyor.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 17:15
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    Antalya'da turistler de korona kurallarına uymuyor

    Türkiye genelinde pozitif vaka ve bu kişilerle temas edenlerin sayısı hızla artarken, Manavgat’a tatil için dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistler de kuralları yok sayıyor.

    Manavgat caddelerinde çok sayıda vatandaşın temizlik, maske ve mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, bu durum duyarlı vatandaşları endişelendiriyor.

    Antalya da turistler de korona kurallarına uymuyor #1

    Birçok vatandaş, cebinde taşıdığı maskeyi kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalara girerken kullanırken, işi bitip dışarı çıktığı an yeniden cebine koyuyor.

    MİNİBÜSTEN İNEN MASKEYİ ÇIKARIYOR

    Manavgat’ta tatil yapan turistler, tatil yaptıkları otelden Manavgat’a gelişlerinde minibüse binebilmek için maske takarken, iner inmez maskeyi çıkarıp koluna takıyor.

    Antalya da turistler de korona kurallarına uymuyor #2

    Perşembe pazarında ve Manavgat caddelerinde gezen turistlerin büyük bölümünün maske takmamış olmaları dikkatlerden kaçmıyor.

    Antalya da turistler de korona kurallarına uymuyor #3

    Antalya da turistler de korona kurallarına uymuyor #4

    Antalya da turistler de korona kurallarına uymuyor #5

    Antalya da turistler de korona kurallarına uymuyor #6

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