Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı takla attı Antalya’nın Alanya ilçesinde safari aracının takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 15 kişi yaralandı.

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İHA

Turistlerin eğlencesinde kan aktı..

Saat 16.00 sıralarında Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen olayda, şehir merkezi istikametine gitmekte olan üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu safari araç kontrolden çıkarak takla attı.

Araçtaki turistler yola savruldu

Kazada safari aracının üzerinde bulunan kişiler etrafa saçıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Kazada 15 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ise yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.