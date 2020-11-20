Turizm kenti Antalya’da tatil yapan turistler tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında denizin keyfini çıkardı.

Antalya’da dün etkili olan yağışın ardından bugün güneş yüzünü gösterdi.

Yer yer bulutların hakim olduğu kentte güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya’da dev dalgalara rağmen deniz keyfi yapanların olduğu görüldü.

Turistler çocuklarıyla dalgaların arasında eğlenceli anlar yaşadı. Tehlikeye aldırmayan turistler dev dalgaların arasına atlayıp kulaç attı. Tedirgin olup giremeyenler ise zaman zaman dalgalardan kaçtı.

Konyaaltı sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerek yüzerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da turistlerin dalga keyfi VİDEO

"DENİZ VE HAVA SÜPER"

Dev dalgaların arasında yüzen Hasan Güldük, “Dün hava yağmurluydu ve denize giremedik. Hüzün çöktü içimize. Bugün güneşi görünce denize geldik. Deniz ve hava süper. Şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Bu dalgaların arasında iyi yüzücü olduğum için korkmadan yüzebiliyorum. Çok iyi yüzme bilmeyenlerin bu dalga arasında yüzmemesi gerekir. Dalga çok yüksek deniz kıyıya gelmiş durumda. Bu havada hiç üşümüyorum.” diye konuştu.