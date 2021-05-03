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    Antalya'da turistten kadın polise ahlaksız teklif

    Antalya'da turistten kadın polise ahlaksız teklif

    Antalya'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.05.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 17:32
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    Antalya'nın Kaleiçi girişinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

    "BANA GÖNDERSENE"

    Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene." dedi.

    Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

    Antalya'da turistten kadın polise ahlaksız teklif VİDEO

    Antalya da turistten kadın polise ahlaksız teklif #1

    "BACAĞIMI KÖPEĞE ISIRTTI"

    Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonuyla yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonlarıyla görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü.

    Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu.

    Antalya da turistten kadın polise ahlaksız teklif #2

    MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

    Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü. Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

    Antalya da turistten kadın polise ahlaksız teklif #3

    Antalya da turistten kadın polise ahlaksız teklif #4

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